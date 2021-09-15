Burundili atlet Francine Niyonsaba'dan dünya rekoru

Burundili atlet Francine Niyonsaba, Hırvatistan'da katıldığı kadınlar 2 bin metre yarışında dünya rekoru kırdı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen yarışı 5 dakika 21 saniye 56 saniyede tamamlayan Francine Niyonsaba, 2017'de Etiyopyalı Genzebe Dibaba'ya ait dünya rekorunu iki saniyeden fazla geliştirdi.

Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Niyonsaba, testosteron hormonu yüksek olduğu için 400 ile 1600 metre arası yarışlara katılması kısıtlanan sporcular arasında yer alıyor.

ATLETİZM BİRLİĞİNİN TARTIŞMALI KARARI

Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) aldığı tartışmalı kararla, testosteron hormonu yüksek kadın atletlerin sadece ilaç kullanarak hormon değerlerini düşürmesi koşuluyla 400 ile 1600 metre arası yarışlara katılabileceği belirtilmişti.

Aralarında Güney Afrikalı Caster Semenya'nın da bulunduğu birçok başarılı atlet, bu kural değişikliği nedeniyle kısa mesafeden maraton yarışlarına geçmek zorunda kalmıştı. Semenya, bu konuyu yargıya da taşımıştı.