Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit Avrupa Şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Bükreş kentindeki organizasyonda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, Yasemin Adar Yiğit ise 76 kiloda altın madalya elde etti.
Buse, altın madalyanın sahibi oldu
Kadınlar 58 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. Çavuşoğlu, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu bireysel Rus sporcu Khanum Velieva'yı 4-1 öndeyken tuşla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Bu turda Çekyalı Adela Handzlickova'yı 10-9 yenerek adını finale yükselen Buse Tosun, altın madalya mücadelesinde Ukraynalı Tetiana Rizkho Sova ile karşılaştı.
Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen milli güreşçi minderden 5-2 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu.
Yasemin'den de altın madalya geldi
Öte yandan Yasemin Adar Yiğit, 76 kilonun elemelerinde Bulgar Vanesa Stoyanova Georgieva'yı teknik üstünlükle geçti.
Çeyrek finalde Pauline Denise Lecarpentier'i 7-3, yarı finalde de Macar Bernadett Nagy'yi tuşla yenerek finale yükseldi.
Finalde de finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek 7. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Yasemin Adar Yiğit'in ayrıca 2 Dünya şampiyonluğu, 2 Dünya ikinciliği, 2 Avrupa ikinciliği, 1 olimpiyat üçüncülüğü, 2 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ve 1 de İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu da bulunuyor.
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