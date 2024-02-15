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Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit Avrupa Şampiyonu oldu

Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit Avrupa Şampiyonu oldu Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, 76 kiloda ise Yasemin Adar, rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldular.