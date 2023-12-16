Buse Tosun Çavuşoğlu'nda başarı! En iyi çıkış yapan güreşçi oldu

İHA
Dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
Dünya Şampiyonu, milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği(UWW) tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
Dünya şampiyonu olmuştu
28 yaşındaki sporcu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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