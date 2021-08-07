Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
367.327
5.67%
EXEN Coin
23.55
-4.30%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

    Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

    Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli rakibi Gu Hong'u yenerek, olimpiyatlarda Türkiye'ye kadın boksunda ilk altın madalyayı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

    ÇİNLİ RAKİBİNİ ALT ETTİ

    Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

    İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

    Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

    Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı - İZLE

    Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı #1

    ŞAMPİYON OLAN İLK KADIN TÜRK BOKSÖR

    Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

    Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat Oyunları tarihinde şampiyon olan ilk kadın Türk boksör oldu

    Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı #2

    Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir