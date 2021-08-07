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    Busenaz Sürmeneli altın madalyaya uzanırken spikerin heyecanı

    Busenaz Sürmeneli altın madalyaya uzanırken spikerin heyecanı

    Busenaz Sürmeneli boksta olimpiyat şampiyonu olurken yayıncı kuruluşta da büyük bir sevinç yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 11:54
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    Tokyo 2020 kadınlar boksta 69 kiloda altın madalya alan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli tüm Türkiye'yi sevince boğarken bir başka heyecan da müsabakaların yayıncısı TRT Spor'da yaşandı.

    SPİKER BÜYÜK COŞKU YAŞADI

    Maçı anlatan spor spikeri Murat Çimen, altın madalyanın kazanıldığı anda büyük bir sevinç yaşarken o anlar da TRT Spor'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

    Busenaz Sürmeneli altın madalya alırken rejide yaşananlar - İZLE

    Busenaz Sürmeneli altın madalyaya uzanırken spikerin heyecanı #1

    Busenaz Sürmeneli altın madalyaya uzanırken spikerin heyecanı #2

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