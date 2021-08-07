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    Busenaz Sürmeneli sözünü tuttu

    Busenaz Sürmeneli sözünü tuttu

    Kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin 2 yıl önceki konuşması ve yarı final maçının ardından söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 10:41
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    Kadınlar boksta 69 kiloda olimpiyat şampiyonu olan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

    Buse Naz Çakıroğlu'nun gümüş madalyasının ardından bir de altın madalya alarak kadınlar boks dalına damga vuran milli sporcularımız Tokyo'dan büyük bir zaferle ayrıldı.

    Busenaz Sürmeneli'nin 2 yıl önce yaptığı konuşma - İZLE

    ŞAMPİYON SÖZÜNDE DURDU

    Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyayı kazanmasının ardından ise akıllara 2 yıl önce söylediği sözler ve yarı final maçı sonunda yaptığı konuşma geldi.

    "O madalya gelecek bize." diyen Sürmeneli, "O yangınları çıkaranlara bir sözüm var; bir ölür bin diriliriz!" ifadelerine yer vermişti.

    Busenaz Sürmeneli: O yangınları da çıkaranlar; bir ölür bin diriliriz - İZLE

    Busenaz Sürmeneli: Bekleyin demiştim - İZLE

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