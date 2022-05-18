Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Uluslararası Boks Birliğ, tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli'nin maç saati merak edilmeye başlandı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Türkiye'nin ev sahipliğinde, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası düzenledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde, Tokyo'da şampiyon olan Busenaz Sürmeneli Özbek rakibi Navbakhor Khamidov ile karşılaştı.

Rakibini etkili yumruk darbeleriyle saf dışı bırakmayı başaran Busenaz Sürmeneli, hakem kararıyla yarı finale çıktı.

Busenaz Sürmeneli'yi desteklemek isteyen vatandaşlar ise "Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Ukraynalı Anna Lysenko ile Taylandlı Janjaem Suwannapheng'in yapacağı maçın kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Milli sporcu, maçın ardından yaptığı açıklamada bordo-mavililerin şampiyonluğuna değinerek, "Şampiyon bir kulübe, şampiyon bir sporcu yakışır" dedi.