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- Busenaz Sürmeneli'ye altın madalyayı getiren kroşeler
Busenaz Sürmeneli'ye altın madalyayı getiren kroşeler
Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda altın madalyayı kazanırken akıllarda ise Çinli rakibine indirdiği aparkatlar ve kroşeler kaldı.
- Haber Merkezi
- 07.08.2021 - 10:08
- Güncelleme : 07.08.2021 - 10:28
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
BAŞARILI ATAKLAR VE SONUÇ ALTIN MADALYA
Başarılı sporcumuz Çinli Hong Gu'yu mağlup ederken rakibinin son raunttaki tüm engellemelerine rağmen oyunundan şaşmayarak amacına ulaştı.
Sporcumuzu altın madalyaya ulaştıran anlardan kareleri sizler için derledik:
Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı - İZLE