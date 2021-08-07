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    Busenaz Sürmeneli'ye altın madalyayı getiren kroşeler

    Busenaz Sürmeneli'ye altın madalyayı getiren kroşeler

    Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda altın madalyayı kazanırken akıllarda ise Çinli rakibine indirdiği aparkatlar ve kroşeler kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 10:28
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

    BAŞARILI ATAKLAR VE SONUÇ ALTIN MADALYA

    Başarılı sporcumuz Çinli Hong Gu'yu mağlup ederken rakibinin son raunttaki tüm engellemelerine rağmen oyunundan şaşmayarak amacına ulaştı.

    Sporcumuzu altın madalyaya ulaştıran anlardan kareleri sizler için derledik:

    Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı - İZLE

    Busenaz Sürmeneli ye altın madalyayı getiren kroşeler #1

    Busenaz Sürmeneli ye altın madalyayı getiren kroşeler #2

    Busenaz Sürmeneli ye altın madalyayı getiren kroşeler #3

    Busenaz Sürmeneli ye altın madalyayı getiren kroşeler #4

    Busenaz Sürmeneli ye altın madalyayı getiren kroşeler #5

    Busenaz Sürmeneli ye altın madalyayı getiren kroşeler #6

    Busenaz Sürmeneli ye altın madalyayı getiren kroşeler #7

    Busenaz Sürmeneli ye altın madalyayı getiren kroşeler #8

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