Büşra Nur Tırıklı, Paralimpik Oyunları'nı 8. bitirdi

AA & Ensonhaber
Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nın heyecanı devam ediyor.
Organizasyonda atletizm branşında kadınlar disk atma F11 final müsabakası, Stade de France'da yapıldı.
BÜŞRA 8. OLDU
Milli sporcu Büşra Nur Tırıklı, finaldeki 26.08 metrelik atışıyla paralimpik oyunlarını 8. sırada tamamladı.
ALTIN MADALYA ÇİN'İN
Disk atma F11 sınıfında altın madalyayı Çinli Liangmin Zhang, gümüş madalyayı İtalyan Assunta Legnante, bronz madalyayı ise Çinli Enhui Xue elde etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış