Büşra Nur Tırıklı, Paralimpik Oyunları'nı 8. bitirdi
AA & Ensonhaber

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nın heyecanı devam ediyor.

Organizasyonda atletizm branşında kadınlar disk atma F11 final müsabakası, Stade de France'da yapıldı.

BÜŞRA 8. OLDU

Milli sporcu Büşra Nur Tırıklı, finaldeki 26.08 metrelik atışıyla paralimpik oyunlarını 8. sırada tamamladı.

ALTIN MADALYA ÇİN'İN

Disk atma F11 sınıfında altın madalyayı Çinli Liangmin Zhang, gümüş madalyayı İtalyan Assunta Legnante, bronz madalyayı ise Çinli Enhui Xue elde etti.