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    Büyük Britanyalı sprinter Ujah'a doping cezası

    Tokyo'da gümüş madalya kazanan Büyük Britanyalı sprinter Chijindu Ujah'ın doping testi pozitif çıktı.
    • AA
    • 13.08.2021 - 00:43
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    Büyük Britanyalı sprinter Ujah'a doping cezası

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan erkekler 4x100 metre takımı sporcularından 27 yaşındaki Ujah'ın testinde yasaklı Ostarine ve S-23 maddelerine rastlandı.

    GEÇİCİ MEN CEZASI ALDI

    Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), Ujah'ın geçici olarak men cezası aldığını açıkladı.

    Büyük Britanyalı sprinter Ujah a doping cezası #1

    CEZA ALAN DİĞER ATLETLER

    Ujah'ın dışında Faslı atlet Sadık Mikhou, Gürcü gülleci Benik Abramyan ve Kenyalı sprinter Mark Otieno Odhiambo, testleri pozitif çıktığı için geçici olarak men cezası aldı.

    Büyük Britanyalı sprinter Ujah a doping cezası #2

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