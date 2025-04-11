Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün 4 madalya

DHA

Slovakya'nın Bratislava kentinde 7 Nisan 2025 tarihinde başlayan Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele mindere çıkan Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalyada kaldı.

YASEMİN ŞANSI KAÇIRDI

Adar çeyrek finalinde İtalyan Enrica Rinaldi'yi 4-0 öndeyken tuşla, yarı finalde ise Avusturyalı Martina Kuenz’i 2-1 kazandı ve finale çıktı.

Adar, finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva karşısında maçı 6-0 kaybetti. Yasemin, 8'inci kez Avrupa şampiyonu olma şansını kaybetti.

Avrupa şampiyonalarında 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında altın madalya aldı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde ayrıca 2017 ve 2022'de olmak üzere 2 dünya şampiyonluğu elde etti.

EVİN DEMİRHAN YAVUZ, GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

50 kiloda mücadele eden eski Avrupa şampiyonu milli mayo Evin Demirhan Yavuz, finalde karşılaştığı Ukraynalı Oksana Livach'a 8-0 yenildi ve şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Yavuz, çeyrek finalde Belaruslu Natalia Varakina'yı 7-0, yarı finalde Rumen rakibi Emilia Alina Vuc'u 7-5 yenerek finale çıkmıştı.

BEDİHA GÜN FİNALDE YENİLDİ

Avrupa Şampiyonası'nda 59 kiloda mindere çıkan Bedia Gün, ilk maçında İtalyan Aurora Russo'yı 2-1, çeyrek finalde Moldovalı Mariana Cherdivara'yı 2-0, ve yarı finalde Avrupa Şampiyonu Azerbaycanlı Alyona Kolesnik'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

Gün, finalde Bağımsız Rus rakibi Anastasia Sidelnikova karşısında maçı 4-2 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU’NDAN BRONZ MADALYA

2024 yılında 68 kiloda Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın sporcusu seçilen, 2023 Dünya ve 2024 Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde bağımsın rakibi Alina Shauchuk karşısında maçı 3-2 kaybetti.

Çavuşoğlu, Repesajda Arnavut Albina Drazhi'yi 10-0 teknik üstünlükle yendi ve bronz madalya için mindere çıktı. 2024 Paris Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan Buse, Ukraynalı Manola Skobelska'yı 9-6 yenerek bronz madalya kazandı.

Öte yandan şampiyonada yarın kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erecek. Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo) ve Nesrin Baş (72 kilo) altın madalya için mindere gelecek. Zeynep Yetgil (53 kilo) bronz madalya, Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ise repesaj müsabakası yapacak.