Büyükler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye zirvede yer aldı

AA

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da iki gün süren Büyükler Avrupa Kupası'na 29 ülkeden 302 sporcu katıldı.

TÜRKİYE ZİRVEDE

Avrupa Kupası'nı 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamlayan Türkiye, madalya sıralamasında 29 ülke arasında zirvede yer aldı.

Organizasyonda madalya alan milli judocular şöyle: