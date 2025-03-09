Büyükler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye zirvede yer aldı

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da iki gün süren Büyükler Avrupa Kupası'na 29 ülkeden 302 sporcu katıldı.
TÜRKİYE ZİRVEDE
Avrupa Kupası'nı 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamlayan Türkiye, madalya sıralamasında 29 ülke arasında zirvede yer aldı.
Organizasyonda madalya alan milli judocular şöyle:
Altın: Minel Akdeniz (Kadınlar 63 kilo), Ejder Toktay (Erkekler 73 kilo),
Emine İkra Candan (Kadınlar 48 kilo), Buketnur Karabulut (Kadınlar 52
kilo), Muhammed Koç (Erkekler 81 kilo), Recep Ergin (Erkekler +100 kilo)
Gümüş: Ezgi Karademir (Kadınlar 63 kilo), Ceylan Kocabey (Kadınlar 78 kilo), Sema Mete (Kadınlar +78 kilo)
Bronz: Hatice Vandemir (Kadınlar 78 kilo), Yağmur Yılmaz (Kadınlar +78 kilo), Ayşenur Budak (Kadınlar 57 kilo)
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