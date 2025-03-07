Can Özüpek, üç adım atlamada adını finale yazdırdı

AA & Ensonhaber

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Can Özüpek, finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gün sabah seansındaki yarışmalar tamamlandı.

Can, erkekler üç adım atlama elemelerindeki 16.29 metrelik derecesiyle yarın TSİ 20.40'ta başlayacak finalde yarışmaya hak kazandı.

MİKDAT VE BUSE ELENDİ

Erkekler 60 metre engelli yarı finalinde piste çıkan Mikdat Sevler, 7.82 saniyelik zamanıyla elendi.

Kadınlar yüksek atlama elemelerinde mücadele eden Buse Savaşkan ise 11. olarak ilk 8'in finale çıktığı şampiyonaya veda etti.