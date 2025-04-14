Cansel Özkan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu

DHA

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası Moldova’nın başkenti Kişinev’de devam ediyor.

Kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Cansel Özkan koparmada 91 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Silkme müsabakasında 109 kiloluk kaldırış gerçekleştiren Cansel Özkan, dördüncü sırada yer alırken toplamda da elde ettiği 200 kiloluk derecesiyle beşinci oldu.

BURCU ALICI'NIN KALDIRIŞLARI

Aynı kiloda Burcu Alıcı ise koparmada 84, silkmede 100 toplamda ise 184 kiloluk derecelerle yarışmayı tamamladı.