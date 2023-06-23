Chris Froome, 4 kez kazandığı Fransa Turu'na katılmayacak Deneyimli sporcu Chris Froome, İsrail-Premier Tech takımı tarafından kadroya alınmayınca Fransa Turu'na katılamadı.

AA

Britanyalı bisikletçi Chris Froome, kariyerinde dört kez kazandığı Fransa Turu'nda pedal çevirmeyecek.

İsrail-Premier Tech takımı, 2018'den bu yana yarış kazanamayan 38 yaşındaki Froome'u 8 kişilik takım kadrosuna almadı.

Froome, geçen yılki turdan da yakalandığı koronavirüs nedeniyle 17. etapta çekilmişti.

Fransa Turu'nda 4 kez zafere ulaştı

Sky takımıyla 2013, 2015, 2016 ve 2017'de Fransa Turu'nu, 2018'de İtalya Turu'nu, 2011 ve 2017'de de İspanya Turu'nu kazanan Froome, 2021'de Israel-Premier Tech'e katılmıştı.

Fransa Turu, bu yıl 1 Temmuz'da İspanya'nın Bilbao kentinden başlayacak.