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Haber Merkezi

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda Judo Genç Milli Takımı sporcularının antrenman yaptığı sırada meydana gelen çığ felaketi, bir milli sporcunun hayatını kaybetmesine yol açtı.

Çığ düşmesi sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, ağır yaralanan 16 yaşındaki Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan ise yaralı olarak kurtuldu.

AĞIR YARALANAN SPORCU KURTARILAMADI

Emre Yazgan, olayın ardından hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Yazgan kardeşlerin acılı babası, TV100 muhabiri Başak Bilgin’e yaptığı açıklamada, "İki kardeşlerdi, birisini Allah aldı, diğerini bağışladı." diyerek acısını dile getirdi.

Haberi bana hocası iletti. "Çığ düştü, Yunus kendini kurtarmış, Emre'yi arıyorlar "dedi. Ben o sırada dondum kaldım. Milli sporculardı. Kardeşinin durumu iyi. İki kardeşlerdi birisini Allah aldı, diğerini bağışladı. Belden aşağısını çığ almış.



Milli takım kampına gittiler. Yürüyüşe çıkmışlardı. Yaptıkları sporu çok seviyordu. 7 yaşından beri, 12 seneden beri bu sporu yapıyordu.Türkiye şampiyonu olmuştu geçen sene.

12 YILDIR BU SPORU YAPIYORDU

Emre Yazgan’ın, 7 yaşından itibaren judo ile tanıştığı ve tam 12 yıldır bu sporu yaptığı öğrenildi.

Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden genç sporcu, büyük bir yetenek olarak dikkat çekiyordu.

Emre ve ikizi Yunus, milli takım kampında antrenman yapmak üzere Palandöken Dağı’na yürüyüşe çıkmışlardı.