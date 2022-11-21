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    Çinli Chen Amca, maraton koşusunda bir paket sigara bitirdi

    3 saat 28 dakikada bitirdiği maratonda bir paket sigara içen 50 yaşındaki koşucu, 1500 kişi arasından 574. oldu.
    • 21.11.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 11:49
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    Çinli Chen Amca, maraton koşusunda bir paket sigara bitirdi

    Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Jiande'deki maratona katılan 50 yaşındaki yarışçı, sosyal medyada viral oldu.

    "Chen Amca" olarak bilinen koşucu, maratonun tamamında koşarken bir paket sigara içti.

    Chen, 42 kilometrelik yarışı 3 saat 28 dakikada tamamlayan Chen, 1500 kişi arasından 574. sırayı aldı.

    Çinli Chen Amca, maraton koşusunda bir paket sigara bitirdi #1

    Her sene katılıyor

    Arka arkaya sigara içen ve bir paket bitiren yarışçının fotoğrafları, Twitter'ın Çin'deki muadili Weibo'da viral olduktan sonra organizatörler, Chen'in 3 saat 28 dakika 45 saniyede tamamladığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

    Chen, ilk kez 2017'de katıldığı maratonda sigara içince adını duyurmuştu. Yarışçı, Guangzhou'da 2018'de düzenlenen maratonu 3 saat 36 dakikada bitirmişti.

    Bir sonraki sene Xiamen'de koşulan maratonu da 3 saat 32 dakikada tamamlamıştı. Chen bu yarışların hepsinde sigara içmişti.

    Çinli Chen Amca, maraton koşusunda bir paket sigara bitirdi #2

    Sosyal medya ikiye bölündü

    Jiande maratonu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kişiler, Chen'in sigara içmesine rağmen başarılı bir yarış çıkarmasını övdü:

    "İşte kahramanım. Sigara içerken onu izleyin."

    Bazı kullanıcılarsa Chen'in, diğer yarışmacılara zarar verdiğini savundu:

    "Yanında koşanlar şanssız."


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