Cinsel taciz mağduru sporcular milyar dolarlık tazminat istiyor

ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan düzinelerce sporcu, FBI'dan 1 milyar doların üzerinde tazminat tazminat talep etti.

Avukatların yaptığı açıklamada, aralarında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçiler Simone Biles, Aly Raisman ve McKayla Maroney'nin de yer aldığı 90 sporcu kadının, tacizci doktor Larry Nassar'ı, hakkında şikayet olmasına rağmen durdurmadığı için FBI'dan 1 milyar doları aşkın tazminat istediği belirtildi.

Açıklamada iddialarla ilgili, Michigan Üniversitesi'nden eski cimnastikçi Samantha Roy'un, "FBI işini basitçe yapmış olsaydı Nassar, benim de dahil olduğum yüzlerce kızı taciz etmeden durdurulurdu." ifadesine yer verildi.

Mağdur avukatları, Los Angeles FBI ajanlarının 2016'da Nassar'a karşı soruşturma başlatarak birkaç kadın sporcuyu dinlediği, ancak Michigan eyaleti yetkililerini uyarmadığı bilgisini hatırlattı.

FBI, nisanda 13 kişilik mağdur grubun iddialarına ve 130 milyon dolarlık taleplerine ilişkin yorum yapmayı reddetmişti.

Larry Nassar davası

ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın ve Michigan Eyalet Üniversitesi'nin eski doktoru Larry Nassar aleyhinde ilk defa 2015'te cinsel istismar şikayetleri başlasa da FBI soruşturmasının başlaması aylar sürmüş ve tacizci doktor ancak Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Nassar, 2018'de cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezası alırken aynı yıl, Michigan Devlet Üniversitesi'nde tacize uğrayan 300'den fazla kadın ve kız çocuğunun açtığı dava sonucu üniversite, davacılara 500 milyon dolar ödenmesi konusunda uzlaşmıştı.

14 Aralık 2021'de Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan yüzlerce kadın, 5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından ABD Cimnastik Federasyonu ile 380 milyon dolarlık tazminat için uzlaşmıştı.

FBI Direktörü Christopher Wray, Nassar'ın yargılanmasındaki gecikmeler ve bunun yol açtığı acı için "derinden üzgün olduğunu" açıklamıştı.