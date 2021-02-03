Cizre'nin gururu erkek voleybol takımı

8 yıl önce kurulan Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı başarılarıyla ilçenin gurur kaynağı oldu.

Oynadığı 12 maçın 11'ini kazanan Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun ilk yarısında grubunda 32 puan toplayarak şampiyonluğa ilerliyor.

Kadrosuna Venezuela'dan iki oyuncuyu da katarak ligdeki mücadelesini sürdüren voleybol takımı hedefine ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Takım başantrenörü Cenk Yılmaz, 2013'te kurulan voleybol takımında iyi bir uyum sağlayarak, başarı merdivenlerini hızla çıktıklarını söyledi.

İLK YARIYI NAMAĞLUP BİTİRDİLER

Bu sezon ilk yarıyı namağlup bitirdiklerini dile getiren Yılmaz, bu başarıyı çözüm odaklı çalışmaya bağladıklarını belirtti.

"Yönetim, teknik heyet ve sporcu olarak çok iyi bir hava yakaladık. Ligde lider konumumuzu koruyoruz. 12 maçın 11'ini aldık. İnşallah hiç kaybetmeden play-off'ları da geçerek Efeler Ligi'nde kalıcı bir şekilde Cizre'yi temsil etmek istiyoruz." diyen Yılmaz, sadece Cizre'yi değil aynı zamanda bölgeyi de temsil ettiklerini ifade etti.

''HEDEFLERİMİZ VAR''

Yılmaz, "Hedeflerimiz var ve o hedeflere ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Geçmiş dönemlerde bölgemiz terör olayları ile anıldı. Bundan sonra sporumuzla kültürümüzle, sanatla anılmak istiyoruz." dedi.

8 yılda geldikleri noktadan geri dönüşün olmadığına işaret eden Yılmaz, artık transfer sürecinde tercih edilir hale geldiklerini aktardı.

Yılmaz, "Daha önce malum olaylar nedeniyle voleybolcular buraya gelmezken şimdi dünyanın öbür ucundan sporcu getirdik. Bu bizim için çok önemli. Şimdi sporcular buraya gelmek için bizi arıyorlar. Bu da bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Cizre Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Dilsiz de sağladıkları başarıyı şampiyonlukla taçlandıracaklarını belirtti.

Taraftarı, teknik ekibi ve sporcusuyla büyük bir emek verildiğini, başarıda herkesin katkısı bulunduğuna işaret eden Dilsiz, Efeler Ligi'nde kalıcı olmak istediklerini belirtti.

Venezuela'dan gelen oyuncu John Lem Baletto, ligin en iyi takımlarından biri olan Cizre Belediyespor'da forma giymekten mutluluk duyduğunu, kendisini evinde hissettiğini, taraftarların desteğiyle şampiyon olacaklarını söyledi.

Oyunculardan Sercan Abanoz da takım olarak hedefe kilitlendiklerini, Efeler Ligi'ne çıkacaklarına inandığını kaydetti.