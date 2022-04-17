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    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu

    57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.
    • 17.04.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 10:06
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    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu

    Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabının startı verildi.

    14 ülkeden 25 takım ve 153 sporcunun mücadele ettiği turun final etabının startı Taksim Meydanı'ndan verildi.

    Mekanik problem nedeniyle 149 sporcunun yer aldığı final etabında, sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak kıta değiştirecek. Anadolu Yakası'nda sahil şeridini takip edip sonrasında geri dönecek olan sporcular, Avrasya Tüneli'nden Avrupa Yakası'na geri dönecek. 141.1 KM'lik parkur, yarışın startının verildiği Taksim Meydanı'nda tamamlanacak.

    Kaygan zemin nedeniyle yarış durdu

    57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.

    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı nda yarış durdu #1


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