Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
593.285
-0.34%
BTXN Coin
31.24
-1.04%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C
    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı iptal edildi

    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı iptal edildi

    57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son etap olan İstanbul etabı hava şartlarından dolayı iptal edildi.
    • 17.04.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul etabının startı verilmişti.

    14 ülkeden 25 takım ve 153 sporcunun mücadele ettiği turun final etabının startı Taksim Meydanı'ndan verilmişti.

    Son etap yoğun yağış nedeniyle durmuştu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.

    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı iptal edildi İZLE


    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nun son etabı iptal edildi #1

    Patrick Bevin şampiyon

    Yapılan incelemelerin ardından, son etap, hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    Yeni Zelandalı Patrick Bevin turu genel klasman lideri olarak bitirerek şampiyonluğunu ilan etti.

    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nun son etabı iptal edildi #2

    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nun son etabı iptal edildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Elektrikli araç satışları patlama yaşadı
    Ekonomi

    Elektrikli araç satışları patlama yaşadı

    Mehmet Ali Birand kimdir
    Biyografi

    Mehmet Ali Birand kimdir

    Görüş Bildir