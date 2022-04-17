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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı iptal edildi
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son etap olan İstanbul etabı hava şartlarından dolayı iptal edildi.
- 17.04.2022 - 09:52
- Güncelleme : 17.04.2022 - 10:26
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul etabının startı verilmişti.
14 ülkeden 25 takım ve 153 sporcunun mücadele ettiği turun final etabının startı Taksim Meydanı'ndan verilmişti.
Son etap yoğun yağış nedeniyle durmuştu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı iptal edildi İZLE
Patrick Bevin şampiyon
Yapılan incelemelerin ardından, son etap, hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Yeni Zelandalı Patrick Bevin turu genel klasman lideri olarak bitirerek şampiyonluğunu ilan etti.