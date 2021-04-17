Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda sona gelindi

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Marmaris - Turgutreis etabını Alpecin takımından Jasper Philipsen kazandı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda artık sona gelindi. Spor Toto sponsorluğunda koşulan 180 kilometrelik Marmaris - Turgutreis etabını Alpecin takımından Jasper Philipsen, 4 saat 20 dakika 45 saniye ile kazandı.

Finişe toplu olarak gelen bisikletçiler yine nefesleri kesen bir mücadeleyle etabı birinci bitirebilmek için pedal bastı. Israel Up Nation takımından Andre Greipel ikinci, Quick Step takımından Mark Cavendish üçüncü oldu.





CUMHURİYET MEYDANI'NDAN START ALDI

151 sporcu saat 10.10’da Marmaris Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı. Marmaris rampası çıkılırken yokuşçular ön grupta yer almaya başladı.

Parçalanmalar olduysa da bu kaçışlar büyük zaman farklarına yol açmadı. Etabın henüz başında, 1.4’üncü kilometre geride kalırken Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı'nın sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri adı altındaki ilk tırmanış kapısı geçildi.

Euskaltel-Euskadi takımından Julen Irizar Laskurain, prim kapısını ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Eolo-Kometa Cycling takımından Francesco Gavazzi, üçüncülüğü de Bardiani takımından Alessandro Tonelli elde etti.

YARIN SONA ERECEK

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın Salcano sponsorluğunda kat edilecek 160.3 kilometrelik Bodrum - Kuşadası etabı ile sona erecek. Böylece toplam uzunluğu 1344 kilometre olan turda Genel Ferdi klasmanda birinci gelen sporcu belli olacak ve turun şampiyonu olarak Turkuaz Mayo’nun sahibi olacak.



