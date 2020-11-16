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    Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda ödüller sahiplerini buldu

    Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın kazananları ödüllerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 17:00
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 17:05
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    Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda ödüller sahiplerini buldu

    29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ödül töreni, Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirildi.

    BİRİNCİLER BELLİ OLDU

    Üç etap sonunda yedi ayrı sınıfta yarışan yelkenli teknelerin genel klasman birincileri, ödüllerinin sahibi oldu.

    Ödül töreninde değerlendirmelerde bulunan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yelken sporunun daha geniş kitlelerce takip edilmesi adına sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

    Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı nda ödüller sahiplerini buldu #1

    Yemlihaoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Bu yıl Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz ilk uluslararası yarışı geride bıraktık. Ödül törenimiz vesilesiyle kazanan tüm yarışmacılarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Yelken sporunun ülkemizde çok daha geniş kitlelerce sevilmesi, takip edilmesi adına önemli bir sorumluluk üstlenmiştik ve yarışlar aracılığıyla bu spor dalının geleceğine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra yarışlar vesilesiyle Türkiye markası için bir değer sağlamaktan gururluyuz. Bu noktada sağladıkları destekler vesilesiyle tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Denize, yelken sporuna gönül veren herkesi gelecek dönemde yapacağımız organizasyonlarda yer almaya bekliyoruz."

    Ödül kazananlar şöyle:

    ENKA Cheese: Enka/Levent Peynirci

    Linea Rossa: Onur Tok

    Akkim Kimya Cheese: Levent Peynirci/Güney Kaptan

    Pupa-Doğuş Üniversitesi: Cenk Tekkaya/Yusuf Tunç

    Kupa Kızı-Setur Marinas: Gül Çelikel

    Nimbus: Saruhan Cinay

    Cape Town: Barış Kılınç

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