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    Dağcı Erdek Cennet, Anadolu Parsı ünvanı için 58. tırmanışında

    81 ilin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet, 58. tırmanışını Bartın'daki Drazlar Zirvesi'nde yaptı.
    • AA
    • 27.04.2022 - 01:31
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    Dağcı Erdek Cennet, Anadolu Parsı ünvanı için 58. tırmanışında

    Balıkesir'de yaşayan ve aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa dağcılığı yapmaya başlayan Cennet, proje kapsamında Ulus ilçesine geldi.

    58. tırmanışını yaptı

    Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağlarından Ağrı, Erciyes, Kaçkar ve Süphan'ın zirvelerine ulaşan Cennet, tek başına yaptığı yürüyüşün ardından kentin en yüksek noktası olan 1100 metre rakımlı Drazlar Zirvesi'ne ulaşarak 58'inci tırmanışını başarıyla tamamladı.

    Dağcı Erdek Cennet, Anadolu Parsı ünvanı için 58. tırmanışında #1

    81 ilde 81 zirve

    AA'nın haberine göre; profesyonel dağcı Erdek, gazetecilere, aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa tırmanışı yapmaya başladığını, bir süre sonra 81 ilde 81 zirveye ulaşma düşüncesi oluştuğunu anlattı.

    Dağcı Erdek Cennet, Anadolu Parsı ünvanı için 58. tırmanışında #2

    "Bu rotaya, manzaraya kesinlikle bekliyorum"

    Küre Dağları Drazlar Zirvesi tırmanışını da başarıyla tamamladığını aktaran Cennet, "Buranın doğası muhteşem. Dağcılık alanında çok güzel potansiyele sahip. Birbirinden güzel ve zorluk dereceleri farklı rotalar var. Ülkemizdeki dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenen sporcularımızı Bartın ilimizdeki muhteşem ötesi güzelliğe, bu rotaya, manzaraya kesinlikle bekliyorum." dedi.

    Dağcı Erdek Cennet, Anadolu Parsı ünvanı için 58. tırmanışında #3


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