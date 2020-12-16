Daniel Sturridge, Aston Villa'ya imza atıyor

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen İngiliz golcü Daniel Sturridge, Premier Lig ekibi Aston Villa ile el sıkıştı.

Karıştığı bahis skandalı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son yıllarda düşüşe geçen Daniel Sturridge, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen golcü futbolcunun sürpriz bir kararla Birmingham ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Todofichajes'in haberine göre, Benevento'nun da istediği tecrübeli oyuncunun ülkesinde kalmak istediği ve bu yüzden Aston Villa'dan gelen teklifi değerlendirmek istediği ifade edildi.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Aston Villa ile görüşmelerde sona yaklaşan Sturridge'in transferinin kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.