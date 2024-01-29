Danimarka'yı yenen Fransa, Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda zafere ulaştı 2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde Danimarka'yı uzatmalarda 33-31 yenen Fransa, kupaya uzandı.

AA

Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess-Arena'da oynanan 2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası final maçının ilk yarısı 14-14, normal süresi de 27-27 eşitlikle sona erdi.

Uzatma devreleri sonunda rakibi Danimarka'yı 33-31'lik skorla geçen Fransa, 2006, 2010 ve 2014'ün ardından tarihinde 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

İki şampiyonluğa sahip Danimarka ise 2014'ten sonra ikinci kez finalde kaybetti.

Üçüncülük maçında ise Almanya'yı 34-31 mağlup eden İsveç, bronz madalya kazandı.

İzleyici rekoru kırıldı

Bu arada turnuvanın açılış gününde Düsseldorf şehrindeki Merkur Spiel-Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçlarda, seyirci rekoru kırıldı.

Fransa'nın, Kuzey Makedonya'yı 39-29 ve Almanya'nın İsviçre'yi 27-14 yendiği iki maçı da 53 bin 586 kişi izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)