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    Defne Taçyıldız finale kalamadı

    Yüzmede kadınlar 200 metre kelebek stilde yarı finalde mücadele eden Defne Taçyıldız, finale kalamadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 09:21
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    Defne Taçyıldız finale kalamadı

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Defne Taçyıldız, finale çıkamadı.

    FİNAL ŞANSINI KAYBETTİ

    Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında önemli bir başarı elde ederek yarı finalde mücadele etme hakkı kazanan Defne, serisinde 8 sporcu arasında 2.11.27'lik derecesiyle 7. oldu.

    İki seri şeklinde yüzülen ve 16 yüzücünün mücadele ettiği yarı finalde genel sıralamada 14. olan 18 yaşındaki milli sporcu, ilk 8'e giremeyerek final yüzme şansını kaybetti.

    Defne Taçyıldız finale kalamadı #1

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