Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda kazanan ekipler belli oldu Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Kocaeli’nde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı. Kıyasıya geçen mücadelesinde kazanan ekipler kupalarına ulaştı.

ensonhaber.com

19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan Şişecam Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyon, düzenlenen yarışların ardından tamamlandı. 19 yaş altı, Büyükler ve Master kategorilerinde gerçekleştirilen 22 yarışta Erkek, Kadın ve Mix ekiplerinin mücadelesine sahne olan yarışlarda kazanan ekipler belli oldu.

Büyük Kadınlar kategorisinde 200 puanla Fenerbahçe birinci olurken, 180 puanla Haliç Yelken ve Kürek ikinci, 169 puanla Altınboynuz üçüncü oldu. Büyük Erkekler kategorisinde ise 295 Puanla kupayı Şişecam Spor Kulübü kazanırken, ikinci sırada yer alan Altınboynuz 215 puan, üçüncü sırada yer alan Haliç Yelken ve Kürek kulübü ise 210 puan elde etti.

19 yaş altı Kadınlar kategorisinde alınan sonuçlara göre Şişecam Spor Kulübü, 207.5 puanla kupayı kaldıran takım olurken, Altınboynuz 190 puanla ikinci, Haliç Yelken ve Kürek takımı ise 135 puanla üçüncü olarak yarışları tamamladı. 19 yaş altı Erkekler kategorisinde ise 222,5 puanla yine Şişecam Spor Kulübü kupanın sahibi olurken, İstanbul Kürek 215 puanla ikinci, Altınboynuz takımı ise 174 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Yarışlarda alınan genel sonuçlar ise şu şekilde yer aldı:

DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE KUPASI

GENEL SONUÇLAR

U19 KADINLAR

ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ 207,5

ALTINBOYNUZ 190

HALİÇ YELKEN VE KÜREK 135

İSTANBUL KÜREK 125

TED EDİRNE KOLEJİ 106

BEYKOZ BELEDİYESİ 50

HALİÇ KÜREK 27

KOCAELİ SÜMERSPOR KÜREK 15

TUZLA DENİZ YILDIZI 10

ÇANAKKALE KÜREK VE KANO 6,5

ADANA KÜREK VE KANO 0

İZMİR KÜREK 0

U19 ERKEKLER

ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ 222,5

İSTANBUL KÜREK 215

ALTINBOYNUZ 174

KOCAELİ SÜMERSPOR KÜREK 129

HALİÇ YELKEN VE KÜREK 110

İDEALTEPE AMATÖR BALIKÇILAR 100

İZMİR KÜREK 47

ÇANAKKALE KÜREK VE KANO 38,5

TUZLA DENİZ YILDIZI 35

HALİÇ KÜREK 27

TED EDİRNE KOLEJİ 15

BEYKOZ BELEDİYESİ 14

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 12

ADANA KÜREK VE KANO 11

KOMODOR SPOR KULÜBÜ 8

BÜYÜK KADINLAR

FENERBAHÇE 200

HALİÇ YELKEN VE KÜREK 180

ALTINBOYNUZ 169

HALİÇ KÜREK 155

ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ 75

İZMİR KÜREK 72,5

İSTANBUL DALYAN 50

VİRA DENİZCİLER 30

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 20

İDEALTEPE AMATÖR BALIKÇILAR 14

KOCAELİ SÜMERSPOR KÜREK 10

BÜYÜK ERKEKLER

ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ 295

ALTINBOYNUZ 215

HALİÇ YELKEN VE KÜREK 210

İZMİR KÜREK 56,5

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SPOR GÜCÜ 50

SAKARYA KÜREK VE KANO 50

HALİÇ KÜREK 45

KOCAELİ SÜMERSPOR KÜREK 45

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 42

İDEALTEPE AMATÖR BALIKÇILAR 20

SUADİYE KÜREK VE KANO 15