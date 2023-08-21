Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda kazanan ekipler belli oldu

19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan Şişecam Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyon, düzenlenen yarışların ardından tamamlandı. 19 yaş altı, Büyükler ve Master kategorilerinde gerçekleştirilen 22 yarışta Erkek, Kadın ve Mix ekiplerinin mücadelesine sahne olan yarışlarda kazanan ekipler belli oldu.
Büyük Kadınlar kategorisinde 200 puanla Fenerbahçe birinci olurken, 180 puanla Haliç Yelken ve Kürek ikinci, 169 puanla Altınboynuz üçüncü oldu. Büyük Erkekler kategorisinde ise 295 Puanla kupayı Şişecam Spor Kulübü kazanırken, ikinci sırada yer alan Altınboynuz 215 puan, üçüncü sırada yer alan Haliç Yelken ve Kürek kulübü ise 210 puan elde etti.
19 yaş altı Kadınlar kategorisinde alınan sonuçlara göre Şişecam Spor Kulübü, 207.5 puanla kupayı kaldıran takım olurken, Altınboynuz 190 puanla ikinci, Haliç Yelken ve Kürek takımı ise 135 puanla üçüncü olarak yarışları tamamladı. 19 yaş altı Erkekler kategorisinde ise 222,5 puanla yine Şişecam Spor Kulübü kupanın sahibi olurken, İstanbul Kürek 215 puanla ikinci, Altınboynuz takımı ise 174 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Yarışlarda alınan genel sonuçlar ise şu şekilde yer aldı:
DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE KUPASI
GENEL SONUÇLAR
U19 KADINLAR
ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ 207,5
ALTINBOYNUZ 190
HALİÇ YELKEN VE KÜREK 135
İSTANBUL KÜREK 125
TED EDİRNE KOLEJİ 106
BEYKOZ BELEDİYESİ 50
HALİÇ KÜREK 27
KOCAELİ SÜMERSPOR KÜREK 15
TUZLA DENİZ YILDIZI 10
ÇANAKKALE KÜREK VE KANO 6,5
ADANA KÜREK VE KANO 0
İZMİR KÜREK 0
U19 ERKEKLER
ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ 222,5
İSTANBUL KÜREK 215
ALTINBOYNUZ 174
KOCAELİ SÜMERSPOR KÜREK 129
HALİÇ YELKEN VE KÜREK 110
İDEALTEPE AMATÖR BALIKÇILAR 100
İZMİR KÜREK 47
ÇANAKKALE KÜREK VE KANO 38,5
TUZLA DENİZ YILDIZI 35
HALİÇ KÜREK 27
TED EDİRNE KOLEJİ 15
BEYKOZ BELEDİYESİ 14
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 12
ADANA KÜREK VE KANO 11
KOMODOR SPOR KULÜBÜ 8
BÜYÜK KADINLAR
FENERBAHÇE 200
HALİÇ YELKEN VE KÜREK 180
ALTINBOYNUZ 169
HALİÇ KÜREK 155
ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ 75
İZMİR KÜREK 72,5
İSTANBUL DALYAN 50
VİRA DENİZCİLER 30
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 20
İDEALTEPE AMATÖR BALIKÇILAR 14
KOCAELİ SÜMERSPOR KÜREK 10
BÜYÜK ERKEKLER
ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ 295
ALTINBOYNUZ 215
HALİÇ YELKEN VE KÜREK 210
İZMİR KÜREK 56,5
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SPOR GÜCÜ 50
SAKARYA KÜREK VE KANO 50
HALİÇ KÜREK 45
KOCAELİ SÜMERSPOR KÜREK 45
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 42
İDEALTEPE AMATÖR BALIKÇILAR 20
SUADİYE KÜREK VE KANO 15