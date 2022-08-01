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    Denizli Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan

    Denizli Yağlı Güreşleri'nin finalinde Cengizhan Şimşek'i yenen Orhan Okulu, başpehlivan oldu.
    • 01.08.2022 - 01:19
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    Denizli Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan

    Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi tarafından Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenen güreşlere, aralarında Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mustafa Taş'ın da bulunduğu 43'ü başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 sporcu katıldı.

    Orhan Okulu, Kırkpınar'ın son başpehlivanını yendi

    14 boyda düzenlenen güreşlerin başpehlivanlık mücadelesinde Orhan Okulu ve Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Rakibini yenmeyi başaran Orhan Okulu, güreşlerin başpehlivanı olmayı başardı.

    Denizli Yağlı Güreşleri nde Orhan Okulu başpehlivan #1

    Zolan: "Katılım yoğundu, mutluyuz"

    AA'nın haberine göre; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ata sporunu yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu yıl yoğun bir katılımla karşılaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

    Güreşleri Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin yanı sıra, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Ebedi Altın Kemer sahibi başpehlivanı Hüseyin Çokal da katıldı.

    Denizli Yağlı Güreşleri nde Orhan Okulu başpehlivan #2


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