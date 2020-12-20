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    Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı

    Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı

    Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 16:30
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 17:09
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    Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finallerinde, Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı.

    Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, sporcular, bireysel alet finallerinde şampiyon olmak için yarıştı.

    Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı ViDEO

    Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı #1

    BRONZ MADALYAYI KAZANDI

    Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde jüriden 12050 puan toplayarak, 3. oldu ve bronz madalya kazandı.

    Romanya'dan Ana Barbosu'nun 13450 puanla birinci olup altın madalyayı aldığı alette, 12400 puanla ikinci olan Hırvatistan'dan Sara Sulekic gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı #2

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