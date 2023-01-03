Ataşehir'de bir mekana giden Mbaye Diagne, bekle talimatı verdiği şoförünün aracıyla kaçması sonucu şikayetçi oldu.

Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne, önceki akşam ilginç bir olay yaşadı.

Diagne, eğlenmek için lüks otomobiliyle geldiği Ataşehir’de bir mekana girdi.

Diagne, mekana girerken şoförüne de beklemesini söyledi.

Şoförü uzun süre bekleyince sinirlendi

Ancak iddiaya göre saatler geçmesine rağmen Diagne dönmeyince duruma sinirlenen şoförü, araçla birlikte kayıplara karıştı.

Uzun süre sonra mekandan çıkan futbolcu, otomobilini göremeyince şoförünü aradıysa da ulaşamadı.

Aracını fırında bekledi

Araçla birlikte özel eşyaları da giden Diagne, yakınlarda bulunan bir ekmek fırınına sığındı.

Burada saatlerce oturup şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına polisler ve olaya tanık olan vatandaşlar koştu.

Diagne'nin aracını şoförü kaçırdı VİDEO



Şoförden şikayetçi oldu

İHA'nın haberine göre; bir süre sonra Diagne’in otomobili bulundu. Diagne, Ümraniye’de kendisine ilgi gösteren vatandaşla bir süre sohbet ettikten sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı. Öte yandan Diagne’nin, şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.