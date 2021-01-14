Diego Perotti'nin sözleşmesi feshediliyor

Perotti'nin, ameliyat edilmesi halinde aylarca sahalardan uzak kalacak olması, yönetimi harekete geçirdi. Oyuncunun menajeriyle görüşecek olan sarı-lacivertliler, sözleşmeyi feshetmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Diego Perotti, sakatlığı sebebiyle bir türlü istenileni veremedi.

Oynadığı maçlarda klasını gösteren ancak uzun süredir sahalardan uzak olan Arjantinli futbolcu, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

"DÜNYADA 8 İNSANDA GÖRÜLDÜ"

Dün tecrübeli oyuncu hakkında bir açıklama yapan sportif direktör Emre Belözoğlu, “Perotti'nin sakatlığının ciddiyetini şöyle anlatayım; bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7’si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncunun kontratı feshetme kararı aldı.

Yaşanan bu gelişme üzerine yönetimin, devre arasında sol kanada da takviye yapabileceği aktarıldı.