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    Dilara Bozan bronzu az farkla kaçırdı

    Karatede kadınlar katada Dilara Bozan, bronz madalya maçını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 15:25
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    Dilara Bozan bronzu az farkla kaçırdı

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'üncü gününde karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçını kaybetti.

    OLİMPİYATLARDA 5. OLDU

    Nippon Budokan'da gerçekleşen bronz madalya mücadelesinde Dilara, Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaştı.

    Dilara, hakemlerden 26.52 puan alırken, Lau 26.94 puan elde etti. Hong Konglu sporcu bronz madalyayı elde ederken, Dilara olimpiyat 5'incisi oldu.

    Dilara Bozan bronzu az farkla kaçırdı #1

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