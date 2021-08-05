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- Dilara Bozan bronzu az farkla kaçırdı
Dilara Bozan bronzu az farkla kaçırdı
Karatede kadınlar katada Dilara Bozan, bronz madalya maçını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 14:42
- Güncelleme : 05.08.2021 - 15:25
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'üncü gününde karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçını kaybetti.
OLİMPİYATLARDA 5. OLDU
Nippon Budokan'da gerçekleşen bronz madalya mücadelesinde Dilara, Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaştı.
Dilara, hakemlerden 26.52 puan alırken, Lau 26.94 puan elde etti. Hong Konglu sporcu bronz madalyayı elde ederken, Dilara olimpiyat 5'incisi oldu.