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    Dubai'de düzenlenen turnuvada özel sporcularımız 2'si altın 5 madalya kazandı

    Dubai'de düzenlenen turnuvada özel sporcularımız 2'si altın 5 madalya kazandı

    Para Atletizm Milli Takımı, Dubai'de düzenlenen 2024 Paris Paralimpik Oyunları için de kota puanı veren Uluslararası Para Atletizm Grand Prix turnuvasını 2'si altın 5 madalya ile tamamladı.
    • AA
    • 27.03.2022 - 07:02
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    Dubai'de düzenlenen Uluslararası Para Atletizm Grand Prix'sinde mücadele eden sporcularımız turnuvayı başarıyla bitirdi.

    UZUN ATLAMA VE GÜLLEDE ALTIN MADALYA

    Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de yapılan turnuvada milliler uzun atlamada Fatma Damla Altın ile gülle atmada Mihriban Korkmaz altın madalya kazandı.

    Dubai de düzenlenen turnuvada özel sporcularımız 2 si altın 5 madalya kazandı #1

    İKİ GÜMÜŞ BİR BRONZ

    Ay-yıldızlılar, gülle atmada Eda Yıldırım ve 400 metre koşuda Muhsine Gezer ile gümüş, uzun atlamada ise Edanur Akın ile bronz madalya elde etti.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, turnuvayı başarılı bir şekilde 5 madalya ile tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

    Dubai de düzenlenen turnuvada özel sporcularımız 2 si altın 5 madalya kazandı #2

    "HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    "Tüm sporcu kardeşlerimi ve teknik heyetimizi göstermiş oldukları mücadele ve azimden dolayı tebrik ediyorum. Federasyonumuz son yıllarda özelikle paralimpik branşlarda almış olduğu başarılarılar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni dönemde hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na direk olarak daha fazla sporcuyla katılım sağlamak ve madalyalar almak. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

    Dubai de düzenlenen turnuvada özel sporcularımız 2 si altın 5 madalya kazandı #3


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