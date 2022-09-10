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    Dünya Güreş Şampiyonası başladı

    Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'na start verildi. Şampiyona grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.
    • 10.09.2022 - 23:08
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    Dünya Güreş Şampiyonası başladı

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde grekoromen stil 55, 72, 77 ve 87 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

    Grekoromende milliler 2 bronz, 1 repesaj müsabakasına çıkacak

    AA'nın haberine göre, 72 kilo yarı finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'ye 4-3 yenilen milli güreşçi Selçuk Can, altın madalya şansını kaybetti.

    Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Ali Cengiz de yarı final müsabakasında Danimarkalı Turpan Bisultanov'a 6-0 mağlup oldu.

    Selçuk Can ve Ali Cengiz, yarın bronz madalya müsabakasında repesajdan gelecek rakipleriyle karşılaşacak.

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    Yunus Emre Başar repesaj müsabakası yapacak

    77 kilo çeyrek finalinde Akzhol Makhmudov'a 9-7 yenilen Yunus Emre Başar, Kırgız güreşçinin finale kalmasıyla repesaj hakkı elde etti.

    55 kiloda mücadele eden Ekrem Öztürk ise İranlı Poya Soulat Dad Marz ile yaptığı ilk maçı kaybederek elendi.

    Dünya Şampiyonası'nda yarın ayrıca grekoromen stilde dört sıklette elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

    Grekoromen Milli Takımı'nda 63 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Murat Fırat, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda Metehan Başar mindere çıkacak.

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