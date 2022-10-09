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    DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI! Türkiye - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ampute Futbol Milli Takımımız ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Ampute Dünya Kupası maçında Angola ile final maçına çıkacak.İşte maçın detayları..
    • 09.10.2022 - 10:29
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    DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI! Türkiye - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ampute Futbol Milli Takımımız İstanbul'da devam eden 2022 Ampute Dünya Kupası'nda final maçına çıkıyor.

    Milli takımımız final maçında Angola ile mücadele edecek.Türkiye - Angola maçının detayları sosyal medyada gündeme geldi.

    Ampute Futbol Milli Takımımız, 2018 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde yine Angola ile karşılaşmıştı.Maçı penaltılar sonucu 5-4 kaybeden takımımız 2. olmuştu.

    2022'de yine finalde Angola ile karşı karşıya gelecek Ampute Futbol Milli Takımımız rövanşı kazanarak dünya şampiyonu olmak istiyor.Peki Türkiye - Angola maç ne zaman oynanacak?

    DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI! Türkiye - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Türkiye - Angola maçı ne zaman oynanacak?

    Türkiye - Angola maçı bugün saat 20.00'de oynanacak.Nef Stadyumu'nda oynanacak final maçı TRT SPOR kanalından naklen yayınlanacak.



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