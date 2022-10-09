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- DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI! Türkiye - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI! Türkiye - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ampute Futbol Milli Takımımız ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Ampute Dünya Kupası maçında Angola ile final maçına çıkacak.İşte maçın detayları..
- 09.10.2022 - 10:29
Ampute Futbol Milli Takımımız İstanbul'da devam eden 2022 Ampute Dünya Kupası'nda final maçına çıkıyor.
Milli takımımız final maçında Angola ile mücadele edecek.Türkiye - Angola maçının detayları sosyal medyada gündeme geldi.
Ampute Futbol Milli Takımımız, 2018 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde yine Angola ile karşılaşmıştı.Maçı penaltılar sonucu 5-4 kaybeden takımımız 2. olmuştu.
2022'de yine finalde Angola ile karşı karşıya gelecek Ampute Futbol Milli Takımımız rövanşı kazanarak dünya şampiyonu olmak istiyor.Peki Türkiye - Angola maç ne zaman oynanacak?
Türkiye - Angola maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye - Angola maçı bugün saat 20.00'de oynanacak.Nef Stadyumu'nda oynanacak final maçı TRT SPOR kanalından naklen yayınlanacak.