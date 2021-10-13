Dünya Rafting Şampiyonası Dalaman'da

Dünya Rafting Şampiyonası'nın 2022 yılında Muğla Dalaman Çayı'nda yapılması kararı alındı.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı, Dünya Rafting Şampiyonası'nın 2022 yılında Dalaman'da yapılacağını açıkladı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI, TANITIMA KATKI OLACAK

Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret eden Yardımcı, önümüzdeki yıl Dalaman Çayı'nda yapılması planlanan Dünya Rafting Şampiyonası hakkında bilgi verdi.

Dünya Şampiyonası'nın Dalaman'ın ve Muğla'nın tanıtımına olumlu katkıları olacağını vurgulayan Yardımcı, rafting sporunun gelişimi için verilen desteklerden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

"DALAMAN, RAFTİNG'İN BAŞKENTİ OLACAK"

Muğla'daki rafting sporu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve rafting sporunun gelişimi için yapılan projeleri desteklediklerini anlatan Vali Tavlı ise 4 mevsim turizm hedefiyle entegre olarak "Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor" projesinin desteklendiğini söyledi.

Tavlı, "Dalaman, raftingin başkenti olacak. Spor turizmi gibi alternatif turizm modelleriyle dört mevsim turizm hedefimize ulaşacağız. Spora verdiğimiz destek artarak devam edecek" dedi.