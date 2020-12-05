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    Dünya şampiyonu Arzamasova'ya 4 yıl men cezası

    2015 Dünya Atletizm Şampiyonu Marina Arzamasova, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2020 - 10:51
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    Dünya şampiyonu Arzamasova'ya 4 yıl men cezası

    Kadınlar 800 metrede 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altın madalyalı ismi Belaruslu Marina Arzamasova, men cezası aldı.

    POZİTİF ÇIKTI

    Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, geçen yıl geçici olarak men edilen 32 yaşındaki atletin doping testindeki B numunesinin pozitif çıktığı belirtildi.

    Arzamasova'ya 29 Temmuz 2019'dan itibaren başlamak üzere 4 yıl men cezası verildiği ifade edildi.

    Dünya şampiyonu Arzamasova ya 4 yıl men cezası #1

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