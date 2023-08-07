Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda milli kürekçilerden 2 madalya Çin’de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nın dokuzuncu gününde Kürek Milli Takımı 1 Altın ve 1 Bronz Madalya olmak üzere toplam 2 madalya kazandı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları’na Kürek Milli Takımı, yarışlara Hafif Kilo Tek Çifte ve Dört Tek ekipleriyle katıldı.

Yarışlarda Hafif Kilo Tek Çifte kategorisinde mücadele eden Enes Gök, 7:11.96’lık dereceyle yarışları birinci sırada bitirerek altın madalyanın sahibi oldu.

Madalya sayısı 27'ye çıktı

Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Ahmet Ali Kabadayı ve Ulaş Kurt’tan oluşan Dört Tek ekibi ise yarışları 6:18.14’lük dereceyle üçüncü sırada bitirerek bronz madalya kazandı.

Kürek Milli Takımı bu derecelerle Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 2 madalya elde etti. Türkiye’nin toplamda elde ettiği madalya sayısı ise 27’ye yükseldi.