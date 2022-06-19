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- Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 23 madalya kazandık
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 23 madalya kazandık
Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona erdi. Milli sporcularımız son gün ile birlikte toplamda 23 madalya elde etti.
- 19.06.2022 - 03:22
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Leon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +81 kiloda mücadele eden Fatma Gül Çevik, koparmada 99, silkmede 120 ve toplamda ise 219 kiloyla 3 gümüş madalya elde etti.
Milli sporculardan Tuana Süren ise silkmede 116, toplamda ise 211 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Sporcularımız 23 madalya kazandı
AA'nın haberine göre, Meksika'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular, 5 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere 23 madalya elde etti.