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    Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 23 madalya kazandık

    Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona erdi. Milli sporcularımız son gün ile birlikte toplamda 23 madalya elde etti.
    • 19.06.2022 - 03:22
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    Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 23 madalya kazandık

    Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Leon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +81 kiloda mücadele eden Fatma Gül Çevik, koparmada 99, silkmede 120 ve toplamda ise 219 kiloyla 3 gümüş madalya elde etti.

    Milli sporculardan Tuana Süren ise silkmede 116, toplamda ise 211 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

    Sporcularımız 23 madalya kazandı

    AA'nın haberine göre, Meksika'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular, 5 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere 23 madalya elde etti.

    Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası nda 23 madalya kazandık #1


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