Dwayne Johnson ringlere geri döndü Hollywood'un ünlü oyuncularından "The Rock" Dwayne Johnson, yıllar sonra yeniden güreş ringine çıktı.

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ensonhaber.com

Hollywood oyuncusu olarak ün salan "The Rock" lakaplı Dwayne Johnson, profesyonel güreşçilik kariyerinden kopamadığını gösterdi. ABD'li oyuncu, dört yıl sonra ilk maçına çıktı.

SmackDown'un yeni bölümü için ringe döndü

Hızlı ve Öfkeli serisi, Black Adam ve San Andreas filmleriyle tanınan ünlü aktör Dwayne Johnson, ABD'de SmackDown'ın bir bölümünde yer aldı.

Son olarak 2019 yılında SmackDown'ın 20. yılına özel ringe çıkan oyuncu, hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Bir filmden en çok kazanan aktör oldu

Öte yandan oyuncu, 50 milyon dolar ile bir filmden en çok kazanan aktör olarak tarihe geçmişti. Oyuncu 2019 tarihli "Jumanji: The Next Level" filminden ve "Red Notice" adlı filmden 23,5 milyon dolar almıştı.

Bu rekor daha önce Robert Downey Jr.'a aitti. Oyuncu, "Captain America: Civil War" filminden 40 milyon dolar kazanmıştı.

"The Rock" Dwayne Johnson'ın hayatı ve kariyeri

Dwayne Johnson, 2 Mayıs 1972 tarihinde Hayward, Kaliforniya'da doğdu. Babası Rocky Johnson, annesi Ata Johnson'dır. Dedesi Peter Maivia, profesyonel güreşçidir.

Johnson, 1996 yılında profesyonel güreşçiliğe başladı ve "The Rock" ring adıyla WWE'de ün kazandı. 2004 yılında güreş kariyerine son verdi ve oyunculuğa başladı.

Hızlı ve Öfkeli serisi, ününe ün kattı

Johnson, oyunculuk kariyerinde birçok başarılı filme imza attı. Hızlı ve Öfkeli serisindeki Luke Hobbs rolüyle büyük ün kazandı. Ayrıca Jumanji, Rampage, Skyscraper, Red Notice gibi filmlerde de rol aldı.

Red Notice ile kariyeri zirve yaptı

Johnson, 2023 yılında Netflix'te yayınlanan "Red Notice" filmi ile dünya çapında en çok izlenen filmin başrol oyuncusu oldu.

Johnson, Türkiye'de de çok sevilen bir oyuncudur. Filmleri Türkiye'de vizyona girdiğinde büyük ilgi görüyor.

Türkçede Dwayne Johnson'a "The Rock" olarak da hitap edilir.

Dwayne Johnson, Türkiye'de de çok popüler

Dwayne Johnson, Türkiye'de özellikle genç nesiller arasında çok popülerdir. Filmleri ve kişiliğiyle milyonlarca hayrana sahiptir.

Johnson'ın Türkiye'deki popülaritesinin nedenleri şunlardır:

Johnson, fiziksel olarak oldukça etkileyici bir oyuncudur. Kaslı vücudu ve güçlü duruşu hayranlarını etkilemektedir.

Johnson, eğlenceli ve sempatik bir kişiliğe sahiptir. Filmlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında sık sık espriler yapar ve hayranlarıyla etkileşim kurar.

Johnson, sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Hayırseverlik faaliyetleriyle de hayranlarını etkilemektedir.

Dwayne Johnson'ın Türkiye'deki projeleri

Dwayne Johnson, Türkiye'de de çeşitli projelerde yer almıştır. 2018 yılında Türkiye'ye gelen Johnson, İstanbul'da bir etkinliğe katıldı ve hayranlarıyla buluştu.

Johnson, 2023 yılında Netflix'te yayınlanan "Red Notice" filminde rol aldı. Filmde Johnson'ın yanı sıra Ryan Reynolds ve Gal Gadot gibi oyuncular da yer aldı. Film, Türkiye'de de büyük ilgi gördü.

Johnson, gelecekte Türkiye'de yeni projelerde yer alabileceğini ifade etti.