Dwight Howard, NBA'i bırakınca WWE'de güreşecek

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers’ın pivot oyuncusu Dwight Howard, WWE’de güreşmek için seçmelere katılacağını duyurdu.

NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers’ın basketbolcusu Dwight Howard, New York Post’a yaptığı açıklamada NBA kariyeri sonrası WWE’ye (Amerikan Güreşi) katılmak ve güreşmek istediğini söylemişti. Howard şimdi de seçmelere katılacağını söyledi.

2004 NBA Draftı'nda Orlando Magic tarafından 1. Sırada seçilen Howard, ligdeki 18. sezonunu ve Lakers'taki üçüncü sezonunu tamamladı.

Sezonun bitmesiyle beraber Lakers’tan ayrılan ve şu an serbest konumda olan yıldız pivot, NBA'de oynamaya devam etmek istemesine rağmen basketbol kariyeri sona erdiğinde WWE'ye girmek istediğini belirtti.

“Geleceğimi güreşte görüyorum’’

NBA’den ayrılması durumunda kariyerinin ne yönde ilerleyeceği konusunda konuşan Amerikalı basketbolcu Dwight Howard yaptığı açıklamada basketboldan sonraki geleceğinin güreşte olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Güreşi seviyorum. Umarım gelecekte bir gün gerçekten ringte güreşecek ve kemerimi havaya kaldıracağım. Bu gerçekten harika olurdu. Geleceğimi güreşte görüyorum."

Basketbolun hâlâ kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Howard gelecek sezon NBA’de devam etmeyi umduğunu ve bunu gerçekten çok istediğini söyledikten sonra kalamaması durumunda WWE’nin kendisi için iyi bir gelecek olduğuna inandığını da belirtti.

WWE seçmelerini ziyaret etti

Geçtiğimiz haftalarda WWE için yapılan seçmeleri ziyaret ederek destekçilerini şaşırtan Howard, ziyareti sırasında ise WWE’yi çok sevdiğini ifade ederek şunları söylemişti:

"Güreşi seviyorum. Burada olma ve tüm bu olanlara, denemelere ve her şeye tanık oldum ve bu fırsat için minnettarım ve çok teşekkür ederim."