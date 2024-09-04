Ebru Acer, madalyayı garantiledi

AA & Ensonhaber
2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımızın mücadelesi sürüyor.
South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ebru Acer, S11 sınıfında yarı finalde Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan ev sahibi Fransa'dan El Ferney'le karşılaştı.
Rakibini 11-6, 11-13, 11-7, 11-5 sonuçlarla 3-1 yenen 22 yaşındaki milli sporcu, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
FİNAL MÜSABAKALARI PERŞEMBE GÜNÜ
Ebru Acer'in yarı final ve kalması durumunda final müsabakaları 5 Eylül Perşembe günü oynanacak.
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