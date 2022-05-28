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    Eda ve Erman Eltemur kardeşler Avrupa şampiyonu

    Avrupa Karate Şampiyonası'nda Eda Eltemur ve Erman Eltemur rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Eltemur ailesinin bu başarısı göğsümüzü kabarttı.
    • 28.05.2022 - 14:26
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    Eda ve Erman Eltemur kardeşler Avrupa şampiyonu

    Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.

    Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Eda, finalde Slovak rakibi Kopunova'yla karşılaştı.

    Maçın başında aldığı puanla avantaj yakalayan milli sporcu, müsabakayı 2-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

    Eda ve Erman Eltemur kardeşler Avrupa şampiyonu #1

    Eda'dan sonra Erman da Avrupa şampiyonu

    Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'ı yenerek altın madalya kazandı.

    Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Erman, finalde İngiliz Wilkins'le karşılaştı.

    Rakibini 3-1 yenen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

    Eda Eltemur'dan sonra kardeşi Erman'da altın madalya aldı ve Eltemur ailesi Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu getirdi.

    Kadın kumite 68 kiloda da Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya elde etmişti.

    Eda ve Erman Eltemur kardeşler Avrupa şampiyonu #2


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