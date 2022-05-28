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Eda ve Erman Eltemur kardeşler Avrupa şampiyonu

Eda ve Erman Eltemur kardeşler Avrupa şampiyonu

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Eda Eltemur ve Erman Eltemur rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Eltemur ailesinin bu başarısı göğsümüzü kabarttı.