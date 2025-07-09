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EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Antalya'da sürüyor

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yendi ve ana gruba yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Antalya'da sürüyor

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde, grup maçlarıyla devam ediyor.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaştı. İlk seti 19-14 kazanan ay -yıldızlılar, ikinci seti 28-20 kaybetti.

Türkiye, seri atışlardaki 9-4'lük skorla rakibini 2-1 yendi.

A Milliler, bu sonuçla grubundan 3. olarak çıktı ve ana grupta mücadele etmeye hak kazandı.

KADIN TAKIMI YENİLDİ

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise, B Grubu'ndaki son maçında Fransa'ya 17-10 ve 22-16'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla grubunu dördüncü tamamlayan ay-yıldızlılar, teselli grup maçlarına çıkacak.

13 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 32 takım katılıyor.

Organizasyon, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Eshspor Haberleri