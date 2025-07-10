EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın heyecanı Antalya'da yaşanıyor

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, 22-17 ve 24-18'lik setlerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
MİLLİLERİN RAKİPLERİ
Milliler, bugün ana gruptaki ikinci maçında Danimarka ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ilk maçında bugün Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.
13 TEMMUZ'DA BİTECEK
Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.