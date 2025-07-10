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EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın heyecanı Antalya'da yaşanıyor

Antalya'da düzenlenen EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda A Milli Erkek Takımı, Hırvatistan'a 2-0 yenildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın heyecanı Antalya'da yaşanıyor

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, 22-17 ve 24-18'lik setlerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. 

MİLLİLERİN RAKİPLERİ

Milliler, bugün ana gruptaki ikinci maçında Danimarka ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ilk maçında bugün Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.

13 TEMMUZ'DA BİTECEK

Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

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