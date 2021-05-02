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    Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gümüş madalya kazandı

    Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gümüş madalya kazandı

    Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırdı
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 17:05
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    Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Elif Çolak ve Sıla Karakuş, 44.830 puanla Avrupa ikincisi oldu.

    Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gümüş madalya kazandı #1

    İLK MADALYA ELİF VE SILA'DAN

    Elif ve Sıla, trampolinde Avrupa Şampiyonası seviyesinde Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi.

    Organizasyonda Belaruslu Maryia Siarheyeva, Viyaleta Bardzilouskaya 48.500 puanla altın, Rus cimnastikçiler Mariia Mikhailova ve Anna Epifanova ise 44.770 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

    Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gümüş madalya kazandı - İZLE

    Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gümüş madalya kazandı #2

    Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gümüş madalya kazandı #3

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