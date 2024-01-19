Emre Belözoğlu 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

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AA

Türkiye yılın karelerini seçiyor...

Spor, sanat ve siyaset camiasından birçok isim, Anadolu Ajansı'nın (AA) yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar arasından en beğendiği kareleri seçmeye devam ediyor.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2023 yılı boyunca çekilen fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

İlk tercih: "Boğazın şahitliği"

"Haber "kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de bir operasyon" fotoğrafına oy veren Emre Belözoğlu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin objektifine yansıyan "Boğazın şahitliği" fotoğrafını seçti.

Spordaki tercih: Gazze'ye destek

"Spor" kategorisini de inceleyen Belözoğlu, Celtic taraftarının duruşunu överek David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" fotoğrafını oyladı.

Gazze ve Deprem kategorisi...

"Gazze: Kanıt" kategorisinden çok etkilenen Emre Belözoğlu, Mostafa Alkharouf "Gece saldırısı" fotoğrafını seçerken, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze'de yaşanan bir insanlık suçu var"

Özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının fotoğraflandığı karelerden çok etkilenen Emre Belözoğlu, bu fotoğrafların delil olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

2023 yılının zor geçtiğini söyleyen Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hem ülkemiz hem de İslam alemi adına zor bir süreçti. Habercilerin işi de çok zordu. Bir taraftan ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi, burada bize tekrar o acıyı içtenlikle hissettiren fotoğraflar vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah bir daha memleketimize yaşatmasın.

Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Diğer taraftan Gazze'de yaşanan bir insanlık suçu var. İnşallah bu fotoğrafları delil olarak kabul ederler. İnşallah, bu fotoğraflar Gazze'de masum insanların, sivillerin yaşadığı bu zulmü ortadan kaldırmaya vesile olacak fotoğraflar olur. Anadolu Ajansı her zaman devletinin, memleketinin yanında oldu. Bu yüzden bu içtenlikle yaptığınız çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)