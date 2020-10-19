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    Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde birinci oldu

    Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada, olimpiyat ve dü ya şampüyonu İngiliz Adam Peaty'yi geride bırakarak birinci oldu.
    • AA
    • 19.10.2020 - 01:00
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    Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde birinci oldu

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde etti.

    OLİMPİYAT ŞAMPİYONUNU GERİDE BIRAKTI

    Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil edecek Emre Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı. Peaty, 26.06'lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı.

    Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi nde birinci oldu #1

    Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi nde birinci oldu #2

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