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- Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde birinci oldu
Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde birinci oldu
Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada, olimpiyat ve dü ya şampüyonu İngiliz Adam Peaty'yi geride bırakarak birinci oldu.
- AA
- 19.10.2020 - 01:00
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde etti.
OLİMPİYAT ŞAMPİYONUNU GERİDE BIRAKTI
Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil edecek Emre Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı. Peaty, 26.06'lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı.