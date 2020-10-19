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Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde birinci oldu

Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde birinci oldu

Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada, olimpiyat ve dü ya şampüyonu İngiliz Adam Peaty'yi geride bırakarak birinci oldu.