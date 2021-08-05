Eray Şamdan gümüş madalya kazandı

Milli karatecimiz Eray Şamdan, olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Milli karatecimiz Eray Şamdan, erkekler kumite 67 kilo finalinde Fransız Steven Da Costa'yı yenilerek gümüş madalya kazandı.

Olimpiyat Oyunları'na Tokyo'da dahil edilen karatede ilk madalyamız oldu.

Eray Şamdan'ın finaldeki performansı - İZLE



"KARATEDE İLK MADALYAMIZ"

Eray Şamdan, maç sonrasında "Karatenin de Türkiye'de ilk madalyasını getirmiş oldum. Ayrı bir gururum var. Ülkemizde zor zamanlar yaşanıyor. Biz de burada başarımızla bir nebze de olsa vatandaşlarımızın gönlüne su serptiysek ne mutlu bize. Gümüş madalya da olsa çok mutluyum. Asıl hedefim altın madalyaydı, alabileceğime inanıyordum. Nasipte gümüş madalya varmış. Buna da şükür." ifadelerini kullandı.

Eray Şamdan'ı finale taşıyan performansı - İZLE